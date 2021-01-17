На регулятор ЕС надавили для утверждения вакцины Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации вакцин против коронавируса, утверждает французское издание Le Monde.

Так, по его сведениям, качество препарата Pfizer/BioNTech вызвало сомнения у сотрудников агентства, но вакцина была сертифицирована, поскольку на ее скорейшем утверждении настаивали высокопоставленные представители ЕС.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna до конца прошлого года. Тем не менее сотрудники ЕАЛС признавали, что с обоими препаратами до сих пор "имеются проблемы".

По информации журналистов Le Monde, в ходе исследования вакцины Pfizer сотрудники европейского регулятора обнаружили, что состав препарата, прошедшего клинические испытания, отличается от состава поставленных в ЕС коммерческих партий. Это не могло не вызвать вопросы. Беспокойство специалистов было связано также с отсутствием одобрения в отношении некоторых производственных площадок и недостатком данных о коммерческих партиях вакцины.

В результате хакерской атаки документы ЕАЛС попали в интернет. Однако представители организации признали, что преданные огласке электронные письма "отражают имевшие место проблемы и дискуссии".

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что европейскому регулятору "выкрутили руки", чтобы вакцина была утверждена 21 декабря 2020 года.