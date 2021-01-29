COVID вызвал вакцинные войны: ЕС заблокировал экспорт своих препаратов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые накануне после 2-недельного карантина приступили к работе в Китае, сегодня посетили одну из больниц в Ухане. Главная цель специалистов, среди которых есть и представитель России, установить точные причины начала пандемии. Экспертам покажут уханьский рынок и биолабораторию.

А в США началась вакцинация среди сотрудников ООН. Одним из первых укол сделали генсеку организации Антониу Гутерришу. В Европе же тяжелая эпидемическая ситуация заставляет власти принимать беспрецедентные решения: там заявили о запрете на экспорт вакцин минимум до марта без особого разрешения стран-членов ЕС.

На этой войне вакцин Евросоюз решил больше не отсиживаться в окопах евроинститутов и перешел в наступление. Силами бельгийских санитарных жандармов – федерального агентства по лекарственным препаратам – на заводе AstraZeneca провели аудит. Пытались определить, сколько доз уже произведено, куда они были вывезены, а главное, когда. Есть подозрение, что незадолго до Brexit Соединенное Королевство подсуетилось и переправило себе солидный запас прививок, который британская компания производит на территории ЕС, так что европейцам теперь не хватает.

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, обычно сдержанная и дипломатичная, уже не скрывает раздражения.

"Нас разозлило то, что в отличие от других компаний, AstraZeneca совершенно неожиданно объявила о существенных сокращениях поставок в начале текущего года и не предоставила каких-либо объективных причин такого поступка. Мы требуем ясности в этом вопросе", – заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Британская AstraZeneca разводит руками: на острове все есть, потому что контракт на поставку вакцин Лондон заключил на три месяца раньше Брюсселя. Европейцам же обещали 80 миллионов доз до марта, недопоставят около 60 процентов, компенсации не гарантируют. Ссылаются на проблемы на производстве, в частности, пожар на крупнейшем заводе в Индии.

Всемирная медицинская ассоциация призывает компанию в таком случае прекратить экспорт вакцины из ЕС, чтобы выполнить свои обязательства, а в еврокомиссии от бессилия уже взывают к совести производителей.

"Мы в эпицентре пандемии. Каждый день мы теряем людей, это не просто цифры из статистики, это чьи-то близкие, друзья и коллеги. На фармацевтических компаниях и разработчиках вакцин лежит моральная, социальная и контрактная ответственность, которую они должны нести. Отказ от поставок без каких-либо веских оснований неприемлем", – указала Стелла Кириакидис, комиссар Европейской комиссии по вопросам здравоохранения

При этом европейские власти еще даже не выдали британской компании разрешение на применение этой вакцины в Европе. Пока оно есть только у Pfizer и Moderna. Но и они срывают график поставок. В Италии желающие могут записаться лишь на сентябрь.

Во Франции из-за отсутствия прививок широкая кампания по вакцинации свернулась, по сути толком так и не начавшись. Париж и еще два региона, где в сумме проживает почти треть населения французской республики, решили отказаться уже даже от первого укола. Вся запись вплоть до марта теперь аннулирована.

Количество заболеваний при этом продолжает расти, вынуждая власти снова закрывать страну. Пресса не перестает говорить о третьем общенациональном карантине. Не исключено, что вдобавок к итак практически остановленной жизни в стране, закроют еще и школы. Президент опасается краха экономики, а потому медлит. Оппозиция предлагает не уповать только на Pfizer и Moderna, а смотреть на вопрос шире.

"На рынке есть другие вакцины. Мы не задаемся вопросом, а не может ли российская вакцина случайно оказаться хорошей? В вопросах здравоохранения идеологии быть не должно. Госпожа Меркель менее глупа, чем вы, и она обсуждает с Путиным возможности производства российской вакцины в Германии", – сообщил Жан-Люк Меланшон, председатель фракции "Непокоренная Франция" в Национальном собрании Франции.

В вопросе безопасности вакцин и поставок все должно быть прозрачно, а потому Еврокомиссия решила опубликовать подписанный с Pfizer контракт. Правда, стоимость препарата и количество доз все же скрыли, эта информация так и останется конфиденциальной.

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Битва с Евросоюзом из-за вакцин сегодня одна из главных тем для Великобритании. После Brexit любая стычка с Европой вызывает здесь бурную реакцию. Британское правительство утверждает, что ни в коем случае не даст в обиду своих.

Министры обещают сделать все необходимое для того, чтобы Великобритании не столкнулась с дефицитом необходимых препаратов. Для Лондона это является базовым условием при обсуждении с Европой вопроса о поставках вакцин.

"Мы должны осуществить эффективное продвижение в реализации нашей программы вакцинации, и необходимо обеспечить сроки поставок в соответствии с тем, как было оговорено. Это первая и самая важная задача", – считает Майкл Гоув, министр юстиции Великобритании.

Но не все так гладко. Здесь уже заговорили о "пятой колонне" в Шотландии, которая добивается независимости и хотела бы вернуться в ЕС. Первый министр этой страны Никола Стерджен намерена опубликовать закрытые данные о поставках вакцин в Великобритании. В Лондоне считают, что Евросоюз может использовать эту информацию, добиваясь своей доли произведенных компанией AstraZeneca препаратов.

"Я знаю, что британское правительство не хотело бы раскрывать эти данные. Вне зависимости от того, что они скажут, мы опубликуем реальные данные о поставках на следующей неделе. В этом вопросе должна быть полная прозрачность", – подчеркнула Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

Скандал вокруг оксфордской вакцины английские газеты объясняют тем, что европейцы завидуют Великобритании, которая опережает Евросоюз по темпам вакцинации. К этой же категории отнесли заявления немецких экспертов о том, что разработанная британскими учеными вакцина не защищает тех, кто старше 65 лет.

"Наши эксперты четко дали понять, что вакцина компании AstraZeneca эффективна и дает высокую степень защиты от вируса после приема одной дозы препарата, а после второй дозы иммунитет тем более повышается", – уверяет Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Оксфордской вакциной в Великобритании сейчас прививают, в первую очередь, пожилых людей.

Помимо продукции AstraZeneca здесь одобрены вакцины Phizer и Moderna. На очереди препарат Novavax, который будут производить на севере Англии.

"Вакцина Novavax более традиционная, в отличие от всех уже существующих. Это вакцина на основе протеина. Такой же тип состава у вакцины от гепатита В. Эта вакцина показала высокую эффективность наравне с другими препаратами", – объясняет Адам Финн, профессор университета в Бристоле.

Разработчики вакцины утверждают, что она может противостоять так называемому британскому варианту коронавируса с эффективностью до 89 процентов и впоследствии может быть адаптирована для борьбы с другими штаммами. В Великобритании этому препарату еще предстоит пройти процедуру сертификации, но британское правительство уже заказало у компании Novavax 60 миллионов доз. В Лондоне подчеркивают, что и в этот раз здесь заключили контракт с производителем новой вакцины, опередив Евросоюз. Видимо, чтобы потом в Брюсселе не жаловались на то, что им ничего не осталось.