Секретный визит: эксперты ВОЗ ищут в Ухани следы коронавируса

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, сообщили в МИДе КНР. Ученые обменялись мнениями с китайской стороной и провели симпозиум.

Как ни пытались репортеры узнать хоть что-то у международных экспертов ВОЗ, полиция делала все, чтобы оградить ученых от вопросов. Тем более, на въезде в биолабораторию, куда впервые за почти три недели пребывания в Китае, ученые, наконец, добрались.

"Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать", ‑ поделился ожиданиями член международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питер Дашак.

Короткая реплика прямо из окна машины, которая, как и все остальные, тут же скроется за забором и плотным кольцом охраны. Других комментариев нет. И очевидно – не будет до окончания всей работы миссии.

Уханьская биолаборатория вирусологического института находится практически за городом. Попасть сюда со стороны невозможно. Это режимный охраняемый объект.

В Китае не против объективного международного расследования причин стремительного распространения вируса по планете. Но работа экспертов здесь, и это подчеркивалось не раз, не расследование, а исследование и попытка установить источник вспышки в Ухане. Потому и важно было международным ученым оказаться в Институте вирусологии, на который из Вашингтона все время показывают пальцем – мол, это там был создан вирус и произошла утечка. В Китае это категорически отвергают. И демонстрируют кадры китайского гостелевидения.

"Это наша лаборатория. Очень важное правило – средства защиты", – всегда подчеркивали работающие с вирусами в лаборатории специалисты.

Герметичный костюм в несколько слоев защиты, куда подается воздух и выравнивается давление. И шлюзовая система во всех помещениях.

"Это гарантирует, что каждый раз, когда открывается дверь, воздух никуда не выходит. Постоянно производится анализ на утечку", – добавляли вирусологи лаборатории.

Причем само название лаборатории P4 ("Пи-4") означает максимальный – четвертый – уровень безопасности.

"Вирус никак не может утечь из нашего института. У нас строгая система управления и четкий протокол действий для исследований, это не подлежит сомнению", ‑ категорично утверждает директор Уханьской Национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

Все это в Уханьском институте вирусологии, очевидно, и рассказали экспертам ВОЗ. Возможно, даже показали. Спустя пару часов ученые выехали с территории лабораторного комплекса, а репортеры продолжили следовать за ними по пятам. Ведь расписание программы и маршрут экспертной группы китайская сторона держит в секрете.