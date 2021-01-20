Пекин ужесточил противовирусные меры

В китайской столице ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса. Во вторник, 19 января, в Пекине выявили семь новых случаев заражения COVID-19.

Как передает "Интерфакс", в городе будут тестировать на коронавирус всех, кто въехал туда с 10 декабря 2020 года. Кроме того, власти закрыли станцию метро, расположенную вблизи района Дасин, где обнаружили шесть из семи новых случаев заражения. Жителям этого района, в котором расположен международный аэропорт, запретили выезжать из города. Всего в пекинских больницах находятся 40 пациентов с COVID-19.

Всего в Пекине закрыты две станции метро на ветке, соединяющей южную и северную части города. По информации ТАСС, закрыты несколько жилых комплексов – на их территорию можно попасть только по спецпропускам. Также закрыты несколько торговых центров.

Опасения властей вызывает тот факт, что все больше новых случаев выявляется накануне "Праздника весны" – Нового года по лунному календарю, который отмечают 12 февраля. В праздник родственники съезжаются со всей страны, чтобы провести его в кругу семьи. Это может способствовать распространению заболевания в регионах.

По данным на 20 января, за сутки в КНР выявлено 103 новых случая заражения COVID-19. 88 из них – внутренние, еще 15 заболевших прибыли из-за рубежа. 16 новых больных обнаружены в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

Тем временем Центральное телевидение Китая сообщило, что более 15 миллионов жителей страны сделали прививки против коронавируса. Вакцинация там началась 15 декабря 2020 года.

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Там произошла первая вспышка COVID-19. Вирус быстро распространился за пределами Китая. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала происходящее пандемией.