Культурная жизнь столицы восстанавливается

Два месяца на сеансы в небольшой зал кинотеатра приходили всего пять человек. И это – sold out. Согласно действовавшим в столице правилам, посещаемость не должна была превышать 25%. С завтрашнего дня количество зрителей увеличится вдвое. Доступные для покупки места будет отмечены зелёными наклейками.

За безопасную рассадку отвечает специальная программа. Ещё с начала карантина все продажи кинотеатр перевёл в онлайн.

"Мы очень рады, мы, конечно, мечтаем о 100% посещаемости, но даже этот шаг, увеличения квоты с 25 до 50, для нас очень радостная новость. Мы готовы, мы работали в условиях жесткого карантина, у нас куча санитайзеров, маски и, мне кажется, кинотеатры на текущей момент это одно из самых безопасных мест вообще", – считает Надежда Степанова, арт-директор кинотеатра "Иллюзион".

Согласно указу мэра Москвы, работать в таком режиме смогут все учреждения культуры – помимо кинотеатров, вернуть заполняемость залов и площадок до 50 процентов смогут театры и концертные залы. А вот галереи и музеи, тоже при условии половины посетителей, наконец, начнут принимать гостей.

В тотальный онлайн они ушли еще в ноябре и, хотя к виртуальным экскурсиям адаптировались многие учреждения, с живым присутствием, как говорят работники культуры, не сравнятся никакие технологии. Третьяковская галерея ко встрече со своей аудиторией готовилась все два месяца карантина. Уже с завтрашнего дня двери для посетителей откроют сразу несколько экспозиций.

"У нас к открытию завтра смонтированы все масштабные, менее масштабные, камерные выставки, которые мы готовили с момента закрытия музее 15 ноября. На Крымском валу это потрясающая ретроспектива Роберта Фалька, одного из самых любимых художников 20 века. В западном крыле Крымского вала можно будет увидеть масштабную выставку, посвящённую истории Русского кинетического искусства. На Лаврушинском переулке, в основном здании, это блестящая выставка Александра Бенуа, его мир искусства", – рассказывает Зельфира Трегулова, генеральной директор Третьяковской галереи.

Существенно смягчить ограничения, как заявил мэр Москвы, позволили сразу несколько факторов. Во-первых, случаев заболеваемости в столице становится меньше, снизились и объемы госпитализации, больше девяти тысяч коек свободны. Но главное – темпы наращивает вакцинация. Уже сейчас прививку сделали больше двухсот двадцати тысяч москвичей. Вакцина доступна и для сотрудников культуры.

И тем не менее мер безопасности это не отменяет. Всем организациям, которые возвращаются к работе, необходимо соблюдать строгие санитарные нормы. К открытию готов и музей Русского импрессионизма. Правда, карантин команда использовала для ремонта помещений, поэтому двери для посетителей залы откроют с первого февраля.

"Посещение по сеансам, санитайзеры, маски, все те же правила, к которым мы привыкли за последний год, будут действовать и сейчас. Будет открыта постоянная экспозиция русского импрессионизма, а также продолжит работу выставка Сергея Виноградова, которую мы открыли осенью. Ее работа продлена; первоначально предполагалось, что выставка будет открыта до 31 января, мы согласовали со всеми участниками выставки ее продление до 31 марта", – рассказывает Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Также к работе с завтрашнего дня вернутся спортивные школы, колледжи, учреждения допобразования и детские досуговые студии. Для самых маленьких также откроются игровые комнаты и развлекательные центры. Условия их функционирования аналогичны – не больше половины пропускной способности. А вот вузы в столице остаются на дистанционке. В соответствии с федеральными нормами пока до 6 февраля. Работать с прежними ограничениями до существенного улучшения эпидемиологической обстановки должны и клубы, и рестораны.