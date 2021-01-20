Попова: в России ковидом болеют вдвое меньше, чем в Европе

В России даже на пике пандемии коронавирусом болели вдвое меньше, чем в Европе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.

По ее словам, всю осень заболеваемость СOVID-19 в стране держалась на уровне 20 случаев в сутки на 100 тысяч человек.

"Если в РФ мы не перешагнули позицию 20 на 100 тысяч населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70", – цитирует Попову ТАСС.

Главный санитарный врач добавила, что сейчас в России наблюдается тренд на снижение числа заразившихся.

"Мы все с вами делаем правильно", – заключила Попова, обращаясь к коллегам на заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 21 152 новых случая заражения. За весь период пандемии в России выявлено более 3,63 миллиона случаев болезни.

По данным Worldmeters, в тройке стран-лидеров по заболеваемости находятся США (более 24,8 миллиона случаев), Индия (более 10,5 миллиона) и Бразилия (почти 8,6 миллиона). Россия – на четвертом месте.