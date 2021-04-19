Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом стабилизируется

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова. По ее словам, Россия занимает 87 место среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости.

"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", – цитирует "Интерфакс" главу Роспотребнадзора, выступившую на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Попова пояснила: по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии не поднималась выше 65-64 места.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на понедельник, 19 апреля, в РФ зафиксировано 8,6 тысячи новых случаев заболевания за сутки. Число умерших составило 346 человек, число выздоровевших – 6818 человек. Ранее выписанных по выздоровлению было больше, чем вновь заболевших: например, 8 апреля за сутки было выявлено 8672 новых случая заражения и 9558 случаев выписки. Однако 17 апреля Оперштаб зафиксировал максимальный с 20 марта суточный прирост числа зараженных.

По приросту новых случаев заболевания лидирует Москва (2279 новых случая за минувшие 24 часа), затем следует Санкт-Петербург (692 новых случая) и Подмосковье (592 новых случая).

С начала распространения коронавируса в России всего зарегистрировано более 4,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции. За это время скончались более 105,9 тысячи человек, выздоровели более 4,3 миллиона человек.