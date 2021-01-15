Пик заболеваемости коронавирусом пройден, полагает ЦНИИЭ

Пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, сейчас наблюдается тенденция к стабилизации ситуации.

Как передает ТАСС, об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее мнению, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые наблюдались в России осенью 2020 года, вряд ли повторятся.

Пшеничная допустила небольшой рост числа заболевших весной, объяснив это сезонном фактором и подчеркнула, что к лету ожидается прошлогодний минимум заражаемости ковидом.

За минувшие сутки число выявленных случаев возросло на 24 715. Всего же с начала пандемии в РФ зафиксировано 3 495 816 случаев заражения COVID-19. В настоящее время болеют 546 356 человек, вылечились 2 882 044, умерли 63 940.