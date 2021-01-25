Доктор Мясников объяснил, почему силовик ударил женщину в живот

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, в ходе которого сотрудник ОМОНа ударил женщину в живот. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Мясников обратил внимание на то, что сотрудник силовых структур в момент случившегося был при исполнении. Для него женщина представляла объект, препятствующий выполнению задачи. Например, она могла и "баллончиком брызнуть", и "шилом пырнуть".

В своем Telegram-канале доктор Мясников написал, что у сотрудника ОМОНа возник рефлекс, наработанный годами тренировок. Врач отметил, что "парень задачу выполнял".

Александр Мясников указал на свой пример из жизни: в молодости он был вовлечен в драку и случайно травмировал постороннего. Телеведущий отметил, что на "поле боя" надо быть готовым ко всему.

Омоновец, ударивший женщину во время акции протеста, извинился перед пострадавшей. Свой поступок он объяснил тем, что за несколько минут до этого его "залили газом" — он не видел, что происходит.