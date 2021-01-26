Женщине, пострадавшей от удара силовика, стало хуже

Маргарите Юдиной, пострадавшей от удара сотрудника правоохранительных органов, стало хуже. Об этом рассказал ее адвокат Евгений Смирнов.

Жительница Ленинградской области ранее была выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Теперь ее снова доставили в больницу в связи с ухудшением здоровья, сообщает ТАСС.

Евгений Смирнов рассказал, что собирается обратиться в Следственный комитет по факту действий силовика.

Маргарита Юдина получила удар во время акций оппозиции в Санкт-Петербурге 23 января. Омоновец принес извинения пострадавшей, объяснив свой поступок тем, что у него "запотело забрало".

Доктор и телеведущий Александр Мясников встал на защиту силовика. Он объяснил, что омоновец выполнял поставленную задачу, а в момент происшествия женщина представляла объект, препятствующий этому.