Стало известно о состоянии женщины, которую ударил полицейский в Петербурге

Женщина, пострадавшая в ходе несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге, проходившего в минувшую субботу, 23 января, продолжает оставаться в больнице, об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время она находится в кардио-хирургической реанимации в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, ее состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что ранее в Сети появилось видео, снятое очевидцем, который запечатлел момент предполагаемого ЧП.

На записи видно, как женщина попыталась преградить путь сотрудникам правоохранительных органов, которые вели задержанного участника запрещенной акции. В какой-то момент один из стражей порядка сделал выпад в ее сторону, и горожанка упала на асфальт.

В полиции Санкт-Петербурга уже заявили, что по факту инцидента на площади Восстания уже начата служебная проверка, ее результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.