Избиение женщины: пострадавшая выписана, военнослужащего проверят

Женщину, травмированную полицейским во время акции протеста в субботу в Санкт-Петербурге, выписали из лечебного учреждения. Ей помогли врачи в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом РИА Новости сообщили в воскресенье в городском комитете по здравоохранению​​​.

54-летнюю жительницу Луги ударил ногой сотрудник правоохранительных органов в ходе разгоне несанкционированной акции. Она упала навзничь и ударилась головой об асфальт.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник Сергей Музыка посетил пострадавшую и принес извинения от имени ГУМВД.

В свою очередь, Росгвардия проводит служебную проверку в отношении сотрудника, одобрившего избиение женщины.

Так в ведомстве отреагировали на видео, размещенное в Интернете, на котором росгвардеец восхитился действиями полицейского.

Эксперты проверят видео на возможность монтажа. По результатам будет дана правовая оценка действиям военнослужащего.