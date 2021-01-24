Перед женщиной, отправленной в реанимацию омоновцем, извинились

Начальник Управления организации охраны общественного порядка петербургского главка МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине, которая пострадала во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января. Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и сейчас находится в реанимации.

54-летняя жительница райцентра Луга в Ленинградской области получила травму во время акции на площади Восстания в Северной столице. Полицейский пообещал тщательно разобраться в ситуации и при необходимости оказать пострадавшей посильную помощь. По факту инцидента Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку, пишет ТАСС.

Накануне вечером местные СМИ опубликовали видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет женщину ногой. После появления этого ролика также началась проверка ГУ МВД и прокуратуры.

Между тем генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов заявил, что действия полиции и ОМОН на несогласованных митингах по России в основном были адекватными.

"Если в отношении полицейских не совершались какие-то противоправные действия, они вели себя абсолютно адекватно и нормально. А то, что начали творить вокруг них, уже неотвратимые силы обстоятельств", – сказал Михайлов, слова которого приводит РИА Новости.

Комментируя инцидент в Петербурге, когда женщина после удара бойца ОМОН попала в реанимацию, эксперт заявил: "Безусловно, бывают на массовых мероприятиях какие-то вещи, которые кому-то кажутся превышением власти, но, с другой стороны, это все психологически объяснимо". По его словам, оценку таким случаям должны давать руководство правоохранительных органов и прокуратура.