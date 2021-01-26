Хинштейн отозвал свои запросы по поводу омоновца, ударившего ногой женщину

Свои запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру отозвал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В них он писал о "широком возмущении в обществе", которое вызвал удар ногой в живот 54-летней женщины сотрудником полиции в Санкт-Петербурге на акции 23 января.

Хинштейн отмечал в запросах, что отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности "подрывает доверие к государственным институтам". Теперь мнение депутата Хинштейна переменилось после подробного обсуждения ситуации с руководством МВД и прокуратуры. Свой отзыв запросов депутат Госдумы объяснил в Twitter.

Он пояснил, что перед этим полицейский уже подвернулся нападению. А потому, якобы, воспринял бежавшую к нему наперерез женщину как реальную угрозу.

"Это серьезно меняет дело", ‑ написал глава думского комитета.

После публикации видео, на котором сотрудник полиции бьет ногой женщину, главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку.

После удара женщина упала на асфальт и ударилась головой. Она была госпитализирована. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Полицейский пришел в больничную палату извиняться перед женщиной, которую он ударил. Он рассказал, что был в шоковом состоянии после того, как его забрало на шлеме залили из газового баллончика. Он, якобы, ничего не видел в момент произошедшего.

"Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была!", ‑ подчеркнул сотрудник правоохранительных органов, подчеркнув, что рад, что ничего страшного не произошло и все живы.

Свои извинения пострадавшей также принес начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД в Петербурге Сергей Музыка.