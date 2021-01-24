"Личная трагедия": омоновец извинился перед женщиной, которую ударил

Омоновец, который ударил женщину на митинге в Петербурге, перед ней извинился. Он пришел в палату с цветами и назвал произошедшее личной трагедией.

По словам полицейского, за несколько минут до удара его "залили газом", и он почти не видел, что происходит.

- У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была!

- Не переживайте. Все живы, вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ничего страшного. С Богом!

Перед пострадавшей также извинился начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД в Петербурге Сергей Музыка. Он подчеркнул: силовые действия, выходящие за рамки закона, недопустимы. Женщину уже выписали из больницы.