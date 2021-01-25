Не только дети: откуда взялись нацисты на акциях оппозиции

Акции протестов, незаконно организованные оппозицией, прокатились по стране в минувшую субботу. Несмотря на лживые заявления организаторов, среди протестующих оказалось огромное количество погромщиков. По Сети полетели шокирующие кадры избиений акционерами сотрудников полиции и просто случайных граждан. А среди толпы, собравшейся на Пушкинской площади, засветились лица в масках с легко узнаваемой символикой неонацистов.

Каким же образом среди сторонников Навального оказались современные наци? Ответ неожиданно пришел со стороны либерального лагеря. В программе Владимира Соловьева озвучили фрагмент интервью Валерии Новодворской, в которой она характеризует лидера оппозиционеров как нациста.

"Мне Алексей Навальный внушает панический ужас, как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Мне даже не надо было дожидаться, пока он пойдёт на Русский марш, воспитывать там малолетних нацистов, которые из-за своих зиков, наверняка, не услышали бы не только Навального, но даже Вольтера, Канта, Гегеля, если бы они туда пришли. На митингах не воспитывают, на митингах зажигают.

Да, Алексей Навальный учился за границей, да, он не из колхоза. Но Гитлер, в принципе, тоже был не из колхоза. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели", – говорила Новодворская в интервью 2011 года.