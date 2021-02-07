Навального уличили в безразличии и склонности к репрессиям

Популизм и национализм – так охарактеризовал политическое направление оппозиционного блогера Алексея Навального основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Статья политика опубликована на его сайте.

В ней Явлинский, в частности, приводит слова политика Валерии Новодворской, сказанные еще в 2011 году: "Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм". Поднимается волна отнюдь не только против Путина – она поднимается за недемократическое будущее России, за прошедший коммунизм или за будущий фашизм, а Навальный – "один из потенциальных лидеров этой новой погибели", говорила она тогда.

С тех пор, говорит Явлинский, ничего не изменилось, и "в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного". Как и раньше, когда Навальный организовывал "Русские марши", на которых, по словам основателя "Яблока", "разжигалась межнациональная ненависть и происходили подстрекательства к убийствам".

Ни Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, вышедших по их призыву на несанкционированные акции и оказавшихся за решеткой, говорит Явлинский, напоминая об обещаниях денежных компенсаций через Европейский суд по правам человека за задержания.

"Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", – говорит основатель "Яблока".

С политикой Навального, по его словам, несовместимы "демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий". "Это принципиально разные направления", – говорит Явлинский.

А те политики и общественные деятели, которые сегодня опасаются попасть под каток обвинений в неподдержке протеста или рассчитывают прокатиться на этой волне, по словам Явлинского, "должны бы уже понять, что эта самая волна их же и смоет".