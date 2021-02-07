Слова Явлинского о Навальном заставили Ройзмана передумать

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на выборах в Госдуму не будет выдвигаться от партии "Яблоко". Это "стало для него невозможным", написал он сам в "Твиттере".

До этого основатель и первый председатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал на своем сайте статью с критикой некогда исключенного из его партии оппозиционного блогера Алексея Навального. Политическое направление Навального Явлинский охарактеризовал как популизм и национализм.

По словам Явлинского, "в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного". При этом, отметил он, ни Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, вышедших по их призыву на несанкционированные акции и оказавшихся за решеткой.

Навальный и его окружение "сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях", говорит Явлинский, а демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального – это "принципиально разные направления".

Навальный вступил в "Яблоко" в 2000 году и был членом Федерального политсовета партии, членом регионального совета и руководителем аппарата ее московского отделения. В 2007 году был исключен из "Яблока" с формулировкой "за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность". Сам Навальный позже говорил: его исключили "за то, что он говорил, что Явлинский должен идти в отставку".