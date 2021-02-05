В программной речи перед госдепом Байден пригрозил России и Китаю

Джо Байден выступил в Госдепартаменте с программной речью, посвященной внешней политике США, передает телеканал "Россия 24".

Он заявил, что Россия должна "заплатить" за свои действия, напомнив, что он – не Трамп. Об этом, по его словам, он "ясно дал понять" президенту Путину. США не будут "сдаваться" перед лицом "агрессивных действий" Москвы, заявил Байден и пояснил, что именно он считает такими действиями. Это якобы имевшие место вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравления. Эти обвинения уже не раз были опровергнуты российской стороной.

Байден также призвал "немедленно и без условий" освободить Алексея Навального, осужденного в России и приговоренного к 3,5 годам колонии по делу фирмы "Ив Роше". Байден считает, что заключение Навального "политически мотивировано". Он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией.

Из речи Байдена стало известно, что основным конкурентом США является Китай. Американский лидер пообещал Пекину конкуренцию "с позиции силы". Он дал понять, что США намерены ограничить "злоупотребления Китая в экономике", давать отпор шантажу и атакам на права человека и интеллектуальную собственность. Обвинения в этом были в прошлом неоднократно опровергнуты китайской стороной.

Вместе с тем США готовы работать с Китаем, если это в общих интересах, подчеркнул Байден.