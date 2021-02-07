Байден высказался об отношениях с Китаем

США и Китай не должны конфликтовать, хотя между двумя странами существует острая конкуренция, заявил американский президент Джо Байден.

Он вспомнил о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином в то время, когда был вице-президентом США. "Я все время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция", – рассказал политик.

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Байден пообещал сосредоточиться в отношениях с Китаем "на международных правилах дорожного поведения", пишет ТАСС.

В своей программной речи, посвященной внешней политике страны, с которой Байден выступил два дня назад в Госдепартаменте, он назвал Китай основным конкурентом США. Американский лидер пообещал Пекину конкуренцию "с позиции силы", но добавил, что Вашингтон готов работать с Пекином, если это будет в общих интересах.