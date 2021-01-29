Соединенные Штаты пересматривают отношения с Китаем

В Вашингтоне заявили о пересмотре отношений с Пекином, в том числе и торговых. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, нынешний президент США Джозеф Байден, вновь утвержденный госсекретарь Энтони Блинкен и команда, отвечающая за национальную безопасность, рассматривают все аспекты этой самой безопасности, в том числе и отношения с Китаем.

"Мы сосредоточены на подходе к этому вопросу с позиции силы, это означает координацию с нашими союзниками и партнерами", – отметила Псаки.

На вопрос о том, в силе ли остаются торговые соглашения с КНР, принятые прежней администрацией, Псаки ответила: "Все пересматривается".

"Все, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности", – цитирует Псаки ТАСС.

Экономические отношения США и Китая в период президентства предшественника Байдена Дональда Трампа характеризовались как обострение торговой войны.

В январе 2020 года Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ договорились о первой фазе следки по урегулированию двусторонних торговых споров. В августе американский лидер отказался от переговоров с китайской стороной. В январе 2021 года Трамп принял решение ограничить транзакции с владельцами восьми китайских приложений. После ухода Трампа с поста китайские власти ввели санкции в отношении 28 граждан США, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела КНР.