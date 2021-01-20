Китай ввел санкции против Помпео и других чиновников США

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против ряда американских политиков. В их числе оказались сотрудники бывшего президента США Дональда Трампа. Всего под ограничения попали 28 чиновников.

В сообщении ведомства отмечается, что ряд американских политиков были настроены против Китая. В связи с этим они осуществили серию безумных действий, игнорируя интересы народов США и Поднебесной. Действия Штатов стали серьезным вмешательством во внутренние дела Пекина и нанесли ему ущерб.

Под ограничения попали госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, экс-глава минздрава Алекс Азар и ряд других политиков. Введение санкций подразумевает, что чиновникам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Также вышеназванным лицам и связанным с ними компаниям запрещено вести дела с КНР.