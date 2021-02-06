Госдеп США угрожает Китаю

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что госсекретарь Блинкен провел беседу с членом политбюро ЦК КПК Яном Цзечи, в которой предупредил китайские власти об ответственности за действия в Индийском и Тихом океанах.

Кроме того, американскому внешнеполитическому ведомству категорически не нравятся ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге. Не забыли в Госдепе и о поддержке Китаем смены власти в Мьянме, отмечает РИА Новости.

Энтони Блинкен известен тем, что регулярно заявлял о том, что Китай является главным противником США. Его мнение полностью совпадает с мнением президента США Джозефа Байдена.