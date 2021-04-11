Блинкен поведал о российско-китайской "агрессии"

Если Россия продолжит агрессивные действия, она столкнется с последствиями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И сообщил об обеспокоенности, которую вызывают агрессивные действия материкового Китая в отношении Тайваня. Вашингтон признает свои обязательства перед Тайванем, которые заключаются в том, чтобы обеспечить ему возможность защищаться, кроме того США намереваются поддерживать мир в западной части Тихого океана.

И если кто-то силой попытается поменять этот статус-кво – он сделает большую ошибку, подчеркнул Блинкен в в интервью NBC.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай считает его своей провинцией. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установил их с КНР, но продолжает поставлять острову вооружение.