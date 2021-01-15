Захарова предупредила Байдена

Уходящая администрация США решила помешать избранному президенту Джозефу Байдену возобновить диалог с Москвой по вопросам кибербезопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сообщения о русских хакерах, якобы атакующих государственные и негосударственные информационные ресурсы США, уже приобрели рутинный характер.

"Уходящая администрация напоследок решила просто повысить ставки. Такое ощущение, что, объединив сразу четыре силовых ведомства в клевете в адрес России, президент США просто пытается прикрыть спину перед демократами и их угрозой объявить импичмент", – считает дипломат.

Она сказала, что не исключена дальнейшая игра администрации Трампа, передает ТАСС. Захарова призвала американских коллег не бросаться необоснованными и ложными обвинениями и пользоваться официальными каналами обмена информации.

На прошлой неделе было опубликовано совместное заявление ФБР, агентства национальной безопасности, агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также офиса директора национальной разведки. В нем говорилось, что за кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds стоит Россия. Целью атаки было получение разведданных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял о непричастности России к хакерским атакам.