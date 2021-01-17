Россия готова к диалогу с США, но выход из ДОН – не сигнал Байдену

Россия не ожидает резкого улучшения отношений с США при новой администрации, но открыта к нормальному и взаимоуважительному диалогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам Захаровой, работать придется с теми же людьми, которые не меняли свои тезисы.

Что касается процедуры выхода из Договора по открытому небу, которую начала Россия, то это "закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации". Это было их решение, отметила Захарова, а не знак для избранного президента Байдена.

Ситуация вокруг президентских выборов в США отразила все проблемы западного мира, считает Захарова.

Чтобы решить внутренние проблемы, Запад ищет врага извне. Чаще всего в различных грехах обвиняют Россию: использование "Новичков", не те, какие надо "Северные потоки"", указала Захарова.

Все это химера и ширма, что бы замаскировать кризис западной политической системы, заключила Захарова.