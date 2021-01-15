В России не верят, что США вернутся в ДОН при Байдене

По мнению руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, американцы вряд ли вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) при администрации избранного президента Джозефа Байдена.

"Нет, я таких разговоров не слышал", – сообщил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что не верит в возможность возвращения США в ДОН.

При этом он не исключил, что если американцы вдруг вернутся в это соглашение, то Россия может пересмотреть свое решение о выходе из него.

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН 21 мая 2020 года. 22 ноября все процедуры этого процесса были завершены.

15 января 2021 года стало известно, что Министерство иностранных дел России начало внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.