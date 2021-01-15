Россия выходит из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел России объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Причиной этого решения стало поведение США. В ноябре 2020 году Штаты объявили о выходе из ДОН. По мнению американцев, Россия нарушила положения договора. Правда, доказательств Штаты не предоставили.

Россия, в свою очередь, предприняла ряд шагов для спасения Договора по открытому небу. Однако союзники США действия РФ не поддержали.

Таким образом, после выхода Штатов из ДОН договор стал невыгоден:

"Был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности", – говорится в заявлении МИД РФ.

Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году. Его ратифицировали 34 государства. В рамках документа, страны-участницы могут летать над территориями друг друга и собирать информацию о вооруженных силах. На разведывательных самолетах разрешается устанавливать три видеокамеры и три фотоаппарата. Однако качество их съемки ограничено.