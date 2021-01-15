Выход России из ДОН: что было и что будет

Россия начала внутригосударственные процедуры для выхода из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД, решение Москвы связано с тем, что ранее соглашение покинули Соединенные Штаты, а другие участники не поддержали российские предложения о работе в новых условиях. Договор разрешает свободные полеты разведывательных самолетов над странами-участницами, но по предварительному уведомлению и в рамках установленных квот. Что не устроило Вашингтон и почему Москве приходится покидать соглашение, хоть она была не против остаться?

Россия покидает Договор, где от открытости уже не осталось и следа. В ноябре один из ключевых участников, США, вышли из соглашения. Российский МИД подчеркивает, что сделано это было "под надуманным предлогом". Последствия того шага стали необратимыми. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора. Также был нанесен серьезный ущерб его действию. В связи с отсутствием прогресса в деле, для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу страны из ДОН.

В соглашении почти все страны Европы, а также Канада — всего более 30 государств. Потому даже после единоличного решения Вашингтона о выходе в прошлом году Москва выдвинула конкретные предложения, которые могли бы сохранить "открытое небо". Вместо поддержки этих усилий союзники США заняли пассивную позицию, ожидая, по сути, уступок от России.

"Нам европейцы говорят: пускай они выходят, а вы не выходите. Я говорю: "Здравствуйте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам всю эту информацию, а мы не сможем этого делать, потому что останемся в этом договоре. Поэтому давайте дурака не будем валять, а давайте будем разговаривать по-честному друг с другом", — заявил Владимир Путин.

Собирать информацию — непосредственная задача полетов в рамках ДОН. Для наблюдений за вооруженными силами и инфраструктурой партнеров страны использовали специальные модификации самолетов. У Америки это Boeing OC-135, построенный на базе транспортника Stratolifter начала 60-х. Россия использовала Ту-154 ОН. Допускалось оборудование их вертикальными и панорамными фотоаппаратами, видео- и инфракрасными камерами, а также радиолокатором бокового обзора.

Как раз такой Ту-154 пролетел прямо над Капитолием и окрестностями Вашингтона три года назад, вызвав нездоровый переполох в американских СМИ. В действительности такой маршрут полета, конечно, был согласован. На борту во время таких миссий всегда присутствуют военные той страны, которая открывает небо. Собственно, цель договора, подписанного в 1992 году, это укрепление доверия между странами после холодной войны в рамках выверенной американской концепции тех лет — “доверяй, но проверяй”. Сейчас же в этой формуле лишь лишь одно — обвиняй.

Москва отвергала все обвинения и предлагала разрешать противоречия за столом переговоров. Вашингтон все же хлопнул дверью, предварительно предусмотрев повесить на нее большую камеру наблюдения.

"В договоре сказано, что данные, которые получают в результате полетов в рамках открытого неба, должны предоставляться всем другим участникам этого договора, то есть неучастникам они не должны предоставляться. Мы знаем, что американцы сейчас активно "обрабатывают" НАТОвцев, всех своих партнеров, которые остаются в ДОН. Вашингтон требует от них подписать бумаги о том, что, когда они будут уже без США, оставаться в этом договоре, а данные, полученные западниками от полетов над Российской Федерацией, передавать в США. Порядочно? Совсем непорядочно. США никому ничего не хотят показывать, а сами будут из своих союзников нелегально "выжимать" информацию", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В итоге оставшиеся в договоре страны не смогли дать письменных юридических гарантий Москве, что не будут передавать в США информацию о полетах в России. Америка также выставляла европейским союзникам и другое условие — они должны были запрещать российским самолетам летать над расположенными на их территории американскими военными объектами, по сути, оставляя темные пятна на картах и тем самым бросая тень на доверие. Транспарентность — это все то, ради чего почти тридцать лет назад и создавали "открытое небо", в которое теперь некому и не за чем подниматься.