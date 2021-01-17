Самолеты "открытого неба" могут стать разведывательными

После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведцелях. Чтобы применять эту технику в качестве самолетов разведки на них необходимо установить современное радиоэлектронное и радиотехническое спецоборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатические источники. Собеседник агентства уточнил, что предварительное решение на этот счет уже принято. "Разбрасываться" такими ценными самолетами никто не будет, уверил он.

Ту-214ОН построены на базе пассажирских Ту-204. Оборудование для них разработала госкорпорация "Ростех".