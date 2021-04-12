Бомбардировщики Су-34 оснастили новыми комплексами разведки

О расширении боевых возможностей строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 благодаря установке новых универсальных разведывательных комплексов рассказал источник в авиастроительной отрасли.

Как отмечается, несколько самолетов оснастили универсальными контейнерами разведки – УКР. Речь идет о УКР-ОЭ – для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РТ – для радиотехнической разведки и УКР-РЛ – для радиолокационной.

Новую аппаратуру создали в НИИ "Кулон" холдинга "Росэлектроника" в рамках опытно-конструкторской работы с целью расширения разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34.

Благодаря установке на самолеты новых УКР существенно повышаются возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей, а также обеспечивается точное определение параметров и координат объектов поражения.

Строевой фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, напоминает РИА Новости. Су-34 имеет экипаж из двух человек и может нести до восьми тонн вооружения, в том числе управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов.