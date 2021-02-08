Ничто не отвлекает от боя: разработчики рассказали об "умной" кабине Су-57

Кабина истребителя Су-57 сконструирована так, чтобы максимально облегчить пилотирование машины. Большинство рутинных процессов автоматизировано: теоретически, после взлета и до посадки летчик вообще может не управлять самолетом, а заниматься поиском и уничтожением целей, рассказал начальник отдела кабин ОКБ "Сухого" Никита Дорофеев.

В интервью корпоративному журналу "Объединенной авиастроительной корпорации" разработчик пояснил, что особые требования предъявляются и к индикации. Пилоту поступает огромное количество информации, которую нужно куда-то выводить, однако пространство кабины жестко ограничено. Эту проблему удалось решить при помощи многофункциональных дисплеев. На них выводятся и данные о тактической обстановке, и о состоянии Су-57.

"Наша задача – сделать так, чтобы летчик был ситуационно-осведомленным, чтобы он знал, что делает самолет. Нужен баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе “человек – машина” успешно решать поставленные задачи, а с другой – летчик должен контролировать процесс, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше", – добавил Дорофеев.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Самолет отличается высокой маневренностью, низкой радиолокационной заметностью, современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и мощными двигателями. Боевая машина способна эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение российской армии в декабре 2020 года.