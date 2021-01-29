ОАК показала сборку истребителя пятого поколения

Видео производства истребителя пятого поколения Су-57 опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация. Речь идет о первой серийной боевой машине, собранной по заказу Министерства обороны РФ. Она уже передана военным, сообщает пресс-служба ОАК.

В корпорации уточняют, что на авиационном заводе КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре продолжают налаживать серийное производство Су-57. В 2021 году планируется увеличить темпы выпуска истребителей.

Кроме того, на Едином дне военной приемки ОАК отчитался о передаче заказчикам трех модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Плюс в 2020 году корпорация досрочно выполнила контракт на поставку Вооруженным силам РФ истребителей Су-35С и Су-34.