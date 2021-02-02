Шойгу призвал выпускать больше истребителей Су-57 и транспортников Ил-76

Важно увеличить производство истребителей пятого поколения Су-57 и модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также необходимо восстановить процесс сборки стратегических ракетоносцев Ту-160М, заявил глава ведомства на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что в 2020 году впервые поднялись в воздух обновленные ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-160М, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, оборонные предприятия досрочно выполнили два крупных контракта на поставку в войска истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34.

Всего в 2020 году ОПК поставил военным 147 летательных аппаратов, в том числе и первый серийный истребитель Су-57.