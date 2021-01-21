Первый серийный Су-57 служит на юге России

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 служит в одном из подразделений Южного военного округа. Всего в 2021 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передаст российским вооруженным силам 5 подобных боевых машин, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сейчас на КнААЗ идет модернизация производства: в агрегатно-сборочном цеху устанавливают дополнительные стенды и уникальные стапели, предназначенные специально для сборки Су-57.

Напомним, Минобороны РФ приобрело 76 истребителей пятого поколения Су-57. До 2024 года в войска поставят 22 боевых машины. А полностью контракт должен быть выполнен до 2028 года.

Истребитель Су-57 отличается высокой маневренностью, низкой радиолокационной заметностью, современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и мощными двигателями. Боевая машина способна эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели.