Новейшие зенитные комплексы "Верба" поступили в ЮВО

Зенитное ракетное соединение Южного военного округа, расположенное на Кубани, получило переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Военнослужащие уже начали переподготовку на новые ПЗРК. Сейчас они знакомятся с тактико-техническими характеристиками оружия. После этого бойцы будут учиться готовить комплексы к стрельбе, обнаруживать цель, брать на сопровождение и уничтожать, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В качестве учебных целей будут выступать дистанционно управляемые летательные аппараты. Их собираются запускать днем и ночью, в разных погодных условия и прикрывать ложными тепловыми целями.

ПЗРК "Верба" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и даже крылатых ракет на встречных и догонных курсах. Максимальна дальность пуска – 6 километров, высота перехвата – 3,5 километра.

Комплекс в полтора-два раза превосходит своих предшественников, заявляют разработчики. В частности, он в 10 раз лучше защищен от помех и имеет более чувствительную систему наведения. Это позволяет перехватывать цели, которые не излучают много тепла.