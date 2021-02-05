В России появится ПТРК, способный сбивать дроны

В КПБ (Конструкторское бюро приборостроения, входящее в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") разрабатывает первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс, эффективный против таких целей, как беспилотники. Ранее малоразмерные, слабоконтрастные в тепловом спектре, маневренные дроны считались "недостижимыми целями" для ПТРК.

Противотанковые комплексы способны поражать вертолеты, напоминает РИА Новости. Но ни одна страна не имеет ПТРК, которые были бы эффективны против небольших дронов.

Ракеты новых комплексов будут снабжаться уникальными ракетами с двойной головкой самонаведения – один канал оптический, другой – тепловизионный. Боеприпасы будут использоваться по принципу "выстрелил и забыл" (fire-and-forget), что означает минимальное участие человека. Также для ракет будут разработаны новые составы взрывчатых веществ.