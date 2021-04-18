Россия первой в мире освоила "воздушное минирование"

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" для борьбы с беспилотниками. Подробности рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Захаров – главный конструктор компании ZALA Aero Group, входящей в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех".

Термин "воздушное минирование" впервые введен ижевскими конструкторами. Это новое слово в военной тактике, настоящее оружие XXI века. Несколько дронов "Ланцет" патрулируют пространство, создавая непреодолимую преграду для вражеских беспилотников.

Ударный беспилотник "Ланцет" называют летающим "Калашниковым" за его простоту, надежность и эффективность. Эти барражирующие боеприпасы применяют против исламских террористов в Сирии. Посадка для них не предусмотрена: это дроны-камикадзе, они летают только в один конец.

В Сирии Силы специальных операций используют ударные дроны уже несколько лет, но раньше применение этих российских "летающих снарядов" было засекречено. Сейчас "Ланцеты" и беспилотники-камикадзе "Куб", которые производит та же самая ZALA Aero Group, официально признаны эффективным оружием.

На пикировании они движутся со скоростью до 300 километров в час – у обычных беспилотников со скоростями порядка 150 километров в час против них нет шансов. Таким образом, "Ланцеты" можно отправлять в небо создавать минную завесу на несколько часов.

Воздушное минирование пока отрабатывают на воздушных шариках – боевые испытания еще только предстоят.