Российский "Ланцет" не оставляет шансов турецким "Байрактарам"

У России есть кое-что, остужающее пыл у желающих повоевать. Украина, например, накупила себе турецких беспилотников "Байрактар". Летящий со скоростью, которая вдвое больше, российский "Ланцет", не оставляет "Байрактарам" шансов. И еще эта штучка минирует небо.

Беспилотник “Ланцет” – высокоточный инструмент для хирургических операций российского спецназа. Уникальные кадры: это оружие применяется в Сирии против исламских террористов.

"Ланцеты" бывают разных модификаций и размеров. Вот боевой дрон, снаряженный десятью килограммами взрывчатки, стартует в районе сирийского Идлиба. В зоне действия террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Его сопровождает беспилотник-разведчик, который выследил пикап с командирами боевиков. Это уже кадры с камеры барражирующего боеприпаса. Он идет на сближение и точно врезается в цель.

А вот "Ланцет" уничтожает пулеметную точку исламистов. Боевик услышал звук летящего беспилотника и попытался скрыться под навесом, но было уже поздно.

Беспилотник "Ланцет" еще называют летающим "Калашниковым". За простоту, надежность и эффективность. Его производит компания ZALA AERO GROUP, которая входит в знаменитый Ижевский оружейный концерн. Боевики даже несколько раз успевали снять этот беспилотник, летящий к цели.

Обломки дрона потом собирают по частям и пытаются определить на различных интернет-ресурсах, что же это прилетело и похоже ли на то, что концерн "Калашникова" демонстрировал на выставке в Абу-Даби.

19 октября 2015 года отряд из пяти таинственных дронов-смертников атаковал военную позицию движения "Ахрар аш-Шам" (запрещено в РФ) недалеко от города Маар Шамарин в сирийской провинции Идлиб. Бойцы, уцелевшие при нападении, были шокированы и напуганы чудо-оружием, убившим одного из их товарищей. Модель беспилотника KUB-BLA оказалась похожей даже в мелких деталях на загадочные дроны-смертники, поразившие позицию "Ахрар аш-Шам".

В Сирии Силы специальных операций используют ударные дроны уже несколько лет. Только раньше применение этих российских летающих снарядов было засекречено. Сейчас и "Кубы", и "Ланцеты" официально признаны эффективным оружием. Испытания в бою прошли удачно.

"Очень успешно. Потому что при скорости на подходе порядка 300 километров в час от него уже никуда не увернуться. Если он зашел в зону тем или иным способом, это уже все", – отметил Александр Захаров, главный конструктор ZALA AERO GROUP.

На этих кадрах "Ланцет" стартует прямо с катера. На полигоне расставили несколько мишеней в человеческий рост. Отрабатывали заход на цель с моря.

"Это на полном ходу. Это все отлично сработает. Мы сделали несколько выстрелов, все они со стопроцентной вероятностью отработали", – сказал Александр Захаров.

Александр Захаров создал компанию по производству беспилотников еще 15 лет назад. Начинал с обычного кружка – был чемпионом России по авиамодельному спорту. Никто не верил, что ему удастся наладить современное высокотехнологичное производство летающих дронов.

- Насколько мы отстали в этих технологиях?

- Это вообще неправильный вопрос. На сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи, – подчеркнул Захаров.

Сейчас даже электронику здесь делают сами. Современные станки. Уникальные материалы и технологии. Но собирают каждый беспилотник вручную.

Крылья и фюзеляжи делают из карбоновой ткани и сначала раскраивают, как какой-нибудь пиджак. Только не ножницами, а с помощью лазера. Потом ткань промазывают эпоксидной смолой и помещают в печь под давлением.

Для охоты на беспилотники понадобится как минимум вот такое ружье. Его здесь же и производят. Устройство подавляет радиосигнал коммерческих коптеров и не дает им летать в запретных зонах.

- А ваши беспилотники таким ружьем можно нейтрализовать?

- Нет. Во-первых, наши дроны достаточно помехоустойчивые к любым возможным поставщикам помех и радиоэлектронной борьбы. Во-вторых, все-таки такие изделия предназначены в первую очередь на определенный рынок. Они заточены в первую очередь на широко распространенные дроны, которые находятся в свободном доступе, – рассказал Никита Хамитов, руководитель спецпроектов ZALA AERO GROUP.

Для борьбы с военными беспилотниками потребуются все те же "Ланцеты". С их помощью осуществляют воздушное минирование. Этот термин впервые введен ижевскими конструкторами. Новое слово в военной тактике. Настоящее оружие XXI века. Несколько дронов патрулируют пространство и представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду.

- Скорости, которые они имеют, – это порядка 150 километров в час, а мы со своими 300 на пикировании совершенно спокойно сделаем, – подчеркнул Александр Захаров.

- То есть их можно отправлять в небо и делать такую минную завесу на несколько часов?

Пока воздушное минирование отрабатывают, тараня воздушные шарики. Боевые испытания еще только предстоят.

Новейшая разработка ижевской компании – беспилотный разведчик с размахом крыльев под пять метров. Это первый беспилотник с гибридным двигателем. Способен летать почти сутки.

"Если закончилось топливо или вдруг какие-то внештатные ситуации с двигателем внутреннего сгорания, электричества достаточно, чтобы вернуться из самой дальней точки и совершенно спокойно совершить посадку", – отметил Александр Захаров.

Все эти беспилотники запускаются вот с пневматических катапульт. Беспилотники, как принято говорить, двойного назначения – они активно применяются в гражданской сфере. МЧС с их помощью ведет поисковые работы пропавших людей, отслеживает лесные пожары. Это в разы оперативнее и дешевле, чем заказывать вертолет.

Весь апрель удмуртское МЧС ежедневно контролирует с неба паводковую обстановку, чтобы быть наготове и не пропустить, когда вода хлынет в населенные пункты.

Вот уже 10 лет эти беспилотники летают над месторождениями Нижневартовска, ищут утечки нефти и незаконные врезки в нефтепроводы. На некоторые аппараты устанавливают газоанализаторы для определения утечек газа и магнитометры – для поиска полезных ископаемых.

Есть беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой. Некоторые возвращаются на землю на парашютах. А чтобы при посадке не повредить дорогую аппаратуру и камеры, вокруг фюзеляжа еще и надувается амортизационная подушка.

А вот для "Ланцетов" посадка вообще не предусмотрена. Это же дроны-камикадзе, и они летают только в один конец.