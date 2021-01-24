Срока давности нет: Россия найдет и покарает террористов

После распада Советского Союза и ослабления государства на российский Северный Кавказ обрушилась вся мощь международного терроризма. Финансовые вливания из-за рубежа, идеологическая накачка и проникновение в страну агрессивных течений в исламе при яростной поддержке сепаратистов западными СМИ привели к появлению в Чечне и соседних республиках разветвленной сети бандформирований, главной целью которых было создание своего исламского государства, живущего по законам шариата.

Две чеченские войны. Залитый кровью Северный Кавказ. Страшные теракты в Москве и других регионах, тысячи убитых ни в чем неповинных людей. Россия прошла долгий путь и заплатила высокую цену за избавление от террористической заразы. Борьба идет каждый день.

Это то ли судьба, то ли знак свыше, что Аслана Бутюкаева ликвидировали ровно через десять лет после страшного теракта в Домодедово, который именно он готовил и организовывал. За ним охотились все это время. ФСБ, полиция, МВД Чечни, разведка вычисляли его международные связи. И вот в конце концов террорист и убийца, вероятно, последний лидер организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ), позднее присягнувший ИГИЛ (запрещено в РФ), нашел свой конец в какой-то крысиной норе, где его добили жестко и без малейшего шанса сдаться, как он того и заслуживал.

Вообще, чтобы понять, что произошло на этой неделе, следует вспомнить, что это за структура – "Имарат Кавказ". Иначе трудно оценить всю значимость операции, которая, по сути, поставила точку в истории этой террористической группировки.

Несколько лет назад силовики уже чуть было не ликвидировали Аслана Бютукаева. Тогда это была масштабная операция – армейская артиллерия, спецназ, авиация. Даже по количеству привлеченных сил и средств виден был масштаб. Готовилась она долго и тщательно, чтобы точно нанести удар по базе боевиков именно в то время, когда там будут находиться лидеры бандгрупп.

Вначале базу атаковали с вертолета, несколько бандитов были убиты, другие попытались скрыться. Тогда с другого вертолета был произведен еще один пуск ракет. Спецназ в это время перекрывал горные тропы и блокировал район. Тогда было уничтожено несколько лидеров бандгрупп, а вот Аслан Бютукаев, который отвечал за подготовку смертников, сумел скрыться.

Он воевал в составе бандгрупп с 90-х годов. В 1999-м участвовал в нападении на Дагестан, все громкие теракты в Грозном в последние десять лет – это как раз Бютукаев: нападение на Дом печати, на парламент республики. Идейный и последовательный враг и один из создателей организации "Имарат Кавказ".

Она возникла в октябре 2007 года. Полевой командир и террорист Доку Умаров и еще несколько видных полевых командиров объединили лидеров всего кавказского бандподполья, мелкие группы. Структуру "Имарата" Умаров построил по той же схеме, по которой строили, скажем, "Аль-Каиду" (запрещена в РФ). Все зоны деятельность террористических групп были разделены на вилаяты, фронты, сектора, все лидеры банд были местные – отлично ориентировались в социальной ситуации, оперативной обстановке.

Верховным органом "Имарата" был совет полевых командиров Маджлисуль Шура. Они регулярно собирались на горных базах, обсуждали и готовили новые теракты, прием новых боевиков, тактику и стратегию нападений.

"Имарат Кавказ" – это более двух тысяч террористических атак, тысячи убитых мирных граждан и сотрудников полиции. По сути, все крупные теракты в России, начиная с 2007 года, так или иначе организовывались или подразделениями этой организации или напрямую ее лидерами.

Подрыв "Невского экспресса", теракт в Назрани, теракты в московском метро, Каспийске, Кизляре, Нальчике, Ставрополе в том же 2010 году. Убийство туристов в Приэльбрусье в 2011-м, атака смертников в Волгограде в 2013-м. И, конечно, теракт в Домодедове, который организовал лично Бютукаев.

Это он готовил смертника Магомеда Евловева, который взорвал себя в зале прилета. В Москву его привезли два террориста – Иса и Ильяс Яндиевы. Они же провели его в аэропорт. Смертник взорвался, когда в зале прилета собрались сотни людей. В том, что организаторов вычислят, найдут и ликвидируют рано или поздно, сомнений не было с самого начала.

"Мы и впредь должны действовать максимально решительно. Я хочу обратить внимание на то, что за последние годы многое изменилось в плане совершенствования методов, способов борьбы с преступностью организованной и с террором. Наши службы начали действовать более эффективно, вместе с тем любой просчет стоит нам очень дорого. Поэтому нужно работать без пауз, решительно, на опережение, где нужно – дерзко, эта дерзость должна быть направлена прежде всего на бандитов, на террористов, на преступников. И очень бережно нужно относиться к гражданам законопослушным, рядовым, вообще к любым нашим гражданам", – заявил президент Владимир Путин.

Сейчас мало кто вспомнит, что происходило в стране в начале нулевых, когда весь Кавказ был буквально нашпигован террористическим подпольем, причем едва ли не половина полевых командиров – это были приезжие. Саудовцы, иорданцы, сирийцы. Хаттаб, Сейф Ислам, Абу Ислам, Абу Хавс, Абу Валид, Ясир и прочий террористический биомусор. Причем многие из них были связаны с разведками стран Персидского залива. Так что еще задолго до ИГИЛ (запрещено в РФ) Россия боролась именно с международным терроризмом. Ведь вместе с ними в Россию приехала целая орава головорезов из Афганистана, Иордании, Турции и даже Судана.

И свои, местные лидеры террористического подполья. Сотни – от одиозного Басаева до мелких руководителей бандгрупп. С 2001 года их всех начали последовательно и жестко уничтожать. Ни один крупный теракт, совершенный в России, не остался безнаказанным и неотомщенным.

Были физически уничтожены все до одного организаторы теракта на Дубровке. Уничтожены все организаторы захвата школы в Беслане. Буквально все, кроме одного. Полевой командир Али Тазиев по прозвищу Магас был задержан и осужден пожизненно, а когда чекисты его задержали, он выглядел очень "впечатляюще": перепуганный, жалкий, с бегающими глазками, трясущийся и жалкий.

Главного организатора обоих терактов Шамиля Басаева взорвали вместе с грузовиком, на котором боевики перевозили боеприпасы, готовили новое нападение. На опознание его останки привезли в двух мусорных мешках и опознали по протезу.

Наиболее одиозного арабского террориста Хаттаба ликвидировали, отправив ему отравленное письмо. Вместе с ним отравились еще несколько бандитов.

Убит идеолог боевиков Саид Бурятский. Организатор нескольких терактов, отвечавший за подготовку смертников. К слову сказать, либеральные журналисты к этому террористу испытывали странный пиетет, называя его в интервью "этакий Че Гевара, моджахед-интернационалист". Впрочем, и Басаева и прочих бандитов, что западные журналисты, что наши либералы упорно именовали "партизанами", а в ряде публикаций можно было прочесть, что молодежь на Кавказе уходит в банды чуть ли не в порядке политического протеста.

Убит Анзор Астемиров – организатор нападения на Нальчик в 2005 году. Был ликвидирован полевой командир, представитель "Аль-Каиды" араб Сейф Ислам.

Убит организатор терактов в московском метро Магомедали Вагабов. Пока гонялись за ним, уничтожили десяток мелких полевых командиров.

Был ликвидирован Ибрагимхалил Даудов, полевой командир, который свою жену сделал смертницей и отправил в Москву для совершения теракта. Все одиозные лидеры бандподполья – Гелаев, Цагараев, Бараев – давно уничтожены. Кто это такие, сейчас вспомнят разве что военкоры или сотрудники спецслужб.

Причем возмездие настигало террористов везде. По всему миру. Двое боевиков – Альтемиров и Амриев, которые готовили теракт в Домодедово, – были расстреляны неизвестными на улице в Стамбуле.

За границей был убит неизвестными же так называемый "почетный консул Ичкерии" Берг-Хажа Мусаев, известный террорист и негодяй. Из проезжавшей машины в него выпустили 11 пуль из пистолета с глушителем. И все – точно в цель.

Вообще борьба с терроризмом – это не череда отдельных мероприятий, это система. Собственно, когда-то Национальный антитеррористический комитет и создавался, чтобы всю эту систему возглавить, чтобы консолидировать усилия ФСБ, МВД и прочих ведомств в борьбе с этим злом.

А мы ведь мало задумываемся, как идет эта работа. Есть ведь оперативники, которые внедряются в банды, работают под чужими именами и биографиями, каждый час рискуют собой. И работают ведь люди не за награды, не за зарплаты – они в спецслужбах не самые впечатляющие. Работают потому, что дали присягу. Потому, что знают, что Родине это надо. И это не красивые слова. Это на самом деле так. Иначе не шли бы они снова на риск. А они теряют товарищей, здоровье, но снова и снова едут на спецоперации. Или спецназ разных ведомств. Тоже не самые большие зарплаты. А риски огромные. Но русский спецназ уничтожает террористов всюду – от Кавказа до Сирии.

"Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем", – заверил Владимир Путин.

Причем то, что это система, свидетельствует хотя бы такой факт. До сих пор задерживают боевиков, которые участвовали в нападениях еще на Буденновск или Кизляр. Это к тому, что у таких преступлений срока давности нет. И конец предсказуем: или тюрьма, или смерть в крысиной норе.