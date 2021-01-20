Кадыров доложил Путину об уничтожении последней банды в Чечне

С бандподпольем в Чечне полностью покончено, заявил после уничтожения шестерых боевиков из банды Аслана Бютукаева глава республики Рамзан Кадыров. Спецоперация проводилась бойцами полка спецназа МВД на окраине селения Катар-юрт. Боевики были уничтожены на месте. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что дважды уходившей от преследования и боя банде не удалось избежать третьего раза.

Кадыров подчеркнул, что поставленная верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задача по наведении порядка в Чечне и уничтожению террористов выполнена. Все уничтоженные в бою боевики находились в федеральном розыске. На месте опознаны Аслан Бютукаев, Иса Базаркаев, а также боевики Доршаев и Саралиев.

Рамзан Кадыров добавил, что Путин был с самого начала в курсе спецоперации, он лично вносил корректировки, поручил провести ее максимально профессионально и без потери личного состава.

Кадыров по телефону лично доложил главе российского государства об успешном завершении спецоперации. Путин поздравил Кадырова и отдельно похвалил сотрудников полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за и героические действия по ликвидации бандгруппы и профессионализм. Все участники спецоперации будут представлены к госнаградам.