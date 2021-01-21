Спецоперация в Чечне: боевики уничтожены, заведено уголовное дело

В во время проведения спецоперации по ликвидации членов бандформирования в Чечне, которая проводилась 20 января на окраине села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района, были легко ранены пять силовиков. Обстоятельства преступления против правоохранителей выясняют следователи.

Все шесть членов банды Бютукаева, включая ее лидера, причастные к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году, были уничтожены. Глава республики Рамзан Кадыров назвал операцию ликвидацией "последней банды в Чечне".

Следственными органами Чеченской Республики возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ходе осмотра места происшествия изъяты автоматы, боеприпасы и гранаты. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.