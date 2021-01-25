Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева планировала напасть на ФСБ в Грозном

Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная в Чечне, собиралась напасть на здание ФСБ в Грозном.

Командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев сообщил РИА Новости, что в рюкзаке у Бютукаева были найдены блокноты. В них были записи, свидетельствующие о намерении напасть на ФСБ в Грозном. В частности записаны координаты здания, рядом обозначен земельный участок, где у боевиков была точка сбора.

Также Чалаев рассказал подробности спецоперации. По его словам, силовики выследили одного из участников банды. Выставив фотоловушки на деревья, они определили место укрытия банды, которая пряталась в подземном тайнике. 19 января был замечен человек, входящий в этот лес.

"Я докладываю Рамзану Ахматовичу, он сказал 20 января оцепить участок, подготовить людей – мы вместе проведем спецоперацию. Все закончилось быстро. На поиски укрытия ушло 10 минут", – добавил Чалаев.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что с уничтожением банды Бютукаева "с бандподпольем в республике полностью покончено"​​​. Были ликвидированы пять боевиков. Главарь банды был причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.