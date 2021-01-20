При ликвидации последней банды в Чечне ранены пять силовиков

Пять силовиков были ранены при ликвидации банды Аслана Бютукаева – последней в Чечне. Об этом сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов получили легкие ранения.

Ранее 20 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе уничтожены шесть представителей банды Бютукаева, включая ее лидера. Эта группировка причастна к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.

По словам Кадырова, бандитам удавалось дважды уходить от преследования.

Чеченский лидер после их поимки доложил об успешно проведенной операции президенту России Владимиру Путину.