Фотоловушки и щупы: подробности спецоперации в Чечне

Успешная спецоперация в чеченском селении Катыр-Юрт, где была уничтожена банда из шести боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, ознаменовала собой окончательную ликвидацию бандподполья в республике. Развязка наступила в 20 января.

Окраина Катыр-Юрта. Ачхой-Мартановский район Чечни. 20 января здесь покончили с последней группой боевиков. Замид Чалаев – командир полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Вместе со своими бойцами он штурмовал последнее прибежище боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. До этого бандгруппе дважды удавалось уйти от преследования. Здесь укрывались с октября прошлого года, пока не попали в объектив одной из фотоловушек.

"В дереве поставили фотоловушки. И 19-го мы обнаружили человека, входящего в этот лес. Но туда он не вышел, где-то здесь потерялся", – рассказал Чалаев.

Стало понятно, группа боевиков скрывается в тщательно замаскированном блиндаже. Его искали вручную. С помощью поисковых щупов. Силовики были уже точно уверены, что бандиты где-то здесь. Напряжение нарастало каждую секунду. Действиями силовиков на месте руководил Рамзан Кадыров.

Наконец, когда логово преступников было обнаружено, прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство – так боевики попытались вырваться из западни, в которую сами себя и привели.

За одно мгновение надежное укрытие в виде блиндажа превратилось в настоящую ловушку для террористов. Отсюда группа так называемого "последнего эмира Чечни" предприняла попытку прорваться из окружения и вышла на открытую местность, но и здесь уйти от силовиков было уже невозможно.

Итогом боестолкновения, которое длилось всего полчаса, стали 5 ликвидированных членов бандподполья относящиеся к террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ). Фактически она прекратила свое существование еще в 2015 году, однако один из главарей – Аслан Бютукаев – до этого дня оставался на свободе. Он и его сообщники находились в федеральном розыске за тяжкие преступления, совершенные в России. Например, теракт в Домодедово в 2011 году, когда погибли 37 человек, и нападение на Дом печати в Грозном в декабре 2014-го. Спецоперация по их ликвидации была спланирована главой республики и засекречена. Об итогах Рамзан Кадыров лично докладывал президенту страны.

Со стороны сотрудников полка имени Ахмата Кадырова обошлось без жертв, несколько человек получили легкие ранения. Глава Чечни интересовался состоянием бойцов и подбадривал их еще в ходе спецоперации , а накануне навестил в больнице.

"Очень много преступлений, которые они планировали совершить, удалось предотвратить. Вы спасли жизнь многим людям, мы воздаем хвалу Всевышнему за это, а ранения и даже смерть – это то, на что мы идем осознанно, когда выбираем путь борьбы с бандитами. Хорошо, что их больше нет, а мы будем стараться работать с подрастающим поколением, чтобы больше никто не затуманил ему голову", – заявил Кадыров.

В личных вещей уничтоженных членов бандподполья обнаружены тетрадь и записные книжки Бютукаева. Среди проповедей на арабском языке – координаты, указывающие на здание управления ФСБ по Чеченской Республике. Это была одна из целей для нападения, уверены силовики.

"Обнаружили во время проверки, что они хотят напасть на здание ФСБ в Грозном. Там находится земельный участок, и там у них был точка сбора", – рассказал Замид Чалаев.

Всех участников ликвидации последнего бандподполья на территории республики уже пообещали представить к государственным наградам.