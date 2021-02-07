В Чечне задержаны пособники недавно ликвидированной банды

В Чечне задержаны двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января.

Как сообщил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев, задержанные, Исмаил Исаев и Салях Магомадов, дали признательные показания. Они, в частности, рассказали, что помогали члену незаконных вооруженных формирований Рустаму Борчишвили, который входил в террористическую группу Бютукаева.

Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту пособничества членам незаконных вооруженных формирований. После проведения следственных действий Исаева и Магомадова отправят в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району Чечни, пишет РИА Новости.

Об уничтожении бандгруппы Бютукаева глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал 20 января. Он заявил, что теперь с бандподпольем в республике полностью покончено.

По данным правоохранительных органов, Бютукаев был причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.