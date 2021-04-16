Просты как АК-74: Ижевск представил "Ланцет"-камикадзе для спецназа

Просты, эффективны и по надежности не уступают автомату Калашникова. Ударные беспилотники "Ланцет" от знаменитого на весь мир ижевского оружейного концерна уже несколько лет не оставляют шансов террористам в Сирии, а новые разработки по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Ручную сборку на производстве, новейшие модели гражданского назначения и уникальные кадры боевого применения дронов оценил Александр Рогаткин. Его эксклюзивный репортаж полностью смотрите в воскресенье, 18 апреля, в программе "Вести недели".

Беспилотник "Ланцет" – высокоточный инструмент для хирургических операций российского спецназа. Сейчас вы увидите уникальные кадры – как это оружие применяется в Сирии против исламских террористов.

"Ланцеты" бывают разных модификаций и размеров.

Боевой дрон, снаряженный десятью килограммами взрывчатки, стартует в районе сирийского Идлиба. В зоне действия террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России как террористическая организация). Его сопровождает беспилотник-разведчик, который выследил пикап с командирами боевиков. На кадрах с камеры барражирующего боеприпаса видно, как он идет на сближение и... точно врезается в цель.

На другом видео "Ланцет" уничтожает пулеметную точку исламистов. Боевик услышал звук летящего беспилотника и попытался скрыться под навесом, но было уже поздно.

Беспилотник "Ланцет" еще называют летающим "Калашниковым" за простоту, надежность и эффективность. Его производит компания Zala Aero Group, которая входит в знаменитый ижевский оружейный концерн. Боевики даже несколько раз успевали снять этот беспилотник, летящий к цели.

В Сирии Силы специальных операций используют ударные дроны уже несколько лет. Только раньше применение этих российских летающих снарядов было засекречено. Сейчас и "Кубы", и "Ланцеты" официально признаны эффективным оружием. Испытания в бою прошли удачно.

"Успешно, очень успешно, – оценивает применение дронов главный конструктор Zala Aero Group Алексадр Захаров. – Потому что при скорости на подходе порядка 300 километров в час от этого изделия в принципе уже никуда не увернуться. Потому что, если он зашел в зону тем или иным способом, это уже все. Это все!".

Александр Захаров создал компанию по производству беспилотников еще 15 лет назад. Начинал с обычного кружка – был чемпионом России по авиамодельному спорту. Никто не верил, что ему удастся наладить современное высокотехнологичное производство летающих дронов.

– Насколько мы отстали в этих технологиях?

"Нет, нет, нет! Это вообще неправильный вопрос. Я вам скажу больше: на сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи. Понимаете?", – отвечает Александр Захаров.

Сейчас даже электронику здесь делают сами: современные станки, уникальные материалы и технологии. Но собирают каждый беспилотник вручную.

"Сборка ручная, – подтверждает регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Zala Aero Group Евгений Васильев. – Прямо, как самые дорогие часы или автомобили".

Новейшая разработка ижевской компании – беспилотный разведчик с размахом крыльев под пять метров. Это первый беспилотник с гибридным двигателем. Он способен летать почти сутки.

"Если закончилось топливо или вдруг какие-то внештатные ситуации с двигателем внутреннего сгорания, то электричества достаточно, чтобы вернуться из самой дальней точки и совершенно спокойно совершить посадку", – рассказывает о преимуществах такой конструкции главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

Все эти беспилотники запускаются с пневматических катапульт. В принципе, ничего сложного: раз, два, три – поехали! Вернее, полетели!

Беспилотники, как принято говорить, двойного назначения – они активно применяются в гражданской сфере. Они уже 10 лет летают над месторождениями Нижневартовска, ищут утечки нефти и незаконные врезки в нефтепроводы. На некоторые аппараты устанавливают магнитометры.

"Беспилотный летательный аппарат выявляет магнитные аномалии в поверхности земли, после этого на данную точку уже может выезжать геологоразведка и бурить скважину", – добавляет первый заместитель генерального директора Zala Aero Group Станислав Гулак.

Есть беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой. Некоторые возвращаются на землю на парашютах. А чтобы при посадке не повредить дорогую аппаратуру и камеры, вокруг фюзеляжа еще и надувается амортизационная подушка. А вот для "Ланцетов" посадка вообще не предусмотрена. Это же дроны-камикадзе, они летают только в один конец.