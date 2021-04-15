Новейший российский беспилотник получит искусственный интеллект

Беспилотник ZALA 421-16E5G оснащен программным обеспечением на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта. Первая система отвечает за расшифровку поверхности, над которой пролетел дрон. То есть предоставит полную информацию об изменении рельефа и количестве интересующих оператора объектов.

Вторая система будет отвечать за навигацию, а также распознавание объектов на земле, рассказал агентству ТАСС руководитель направления специальных проектов компании ZALA Aero Никита Хамитов.

ZALA 421-16E5G – это новейший дрон с гибридной силовой установкой. В воздухе беспилотник способен находиться до 12 часов и улетать от оператора на 100 километров.

Основная нагрузка дрона – это видеокамера и тепловизор высокого разрешения.