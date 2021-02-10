Новейший российский дрон-охотник готов к госиспытаниям

Беспилотник "Волк-18", предназначенный для уничтожения других дронов, успешно прошел летные испытания. Разработчики из корпорации "Алмаз-Антей" поясняют, что БПЛА был модернизирован: получил новые оптико-локационную станцию и систему управления. Они позволяют "Волку-18" обнаруживать цели на большем расстоянии и сбивать их в автоматическом режиме, пишет агентство РИА Новости.

В 2021 году беспилотник должен приступить к государственным испытаниям.

Также в корпорации рассказали, что теперь "Волк-18" способен самостоятельно находить, распознавать и перехватывать другие дроны. Оператору достаточно указать район поиска и дать разрешение на атаку.

"Волк-18" – 60-сантиметровый дрон массой 6 килограммов. Он вооружен тремя сетеметами, но может и таранить противника. Заряда аккумуляторов хватает беспилотнику на 30 минут полета.

В 2019 году компания "Микран" объявила о разработке дрона-охотника "Карнивора". Он также несет сетемет и устройство для сброса осколочно-фугасных или кумулятивных гранат.