Песков назвал ерундой утверждения, что Путин боится Навального

Для задержания Алексея Навального были все основания, считают в Кремле. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположения журналистов о том, что столь быстрый арест оппозиционера после его возвращения в Россию связан с тем, что Владимир Путин его якобы боится.

"Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда", – заявил Песков. При этом он добавил, что "не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов РФ".

Представитель Кремля напомнил, что у ФСИН давно были претензии к Навальному из-за нарушения определенных правил.

"В то время, когда он являлся в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал. И проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание", – отметил Песков.

Однако когда клиника, где Навальный проходил лечение, подтвердила его выздоровление, вопросы к нему снова появились, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о том, заключается ли претензия к Навальному в том, что он не вернулся в Россию сразу после выхода из комы, Песков ответил, что имеет в виду конкретное заявление госпиталя, из которого следует, что уже в октябре Навальный был здоров. А если у его адвокатов есть другие свидетельства о сроках лечения и реабилитации оппозиционера, они могут их использовать в судебных разбирательствах, подчеркнул он.

Комментируя задержании сторонников Навального в день прилета его в Москву, Песков сказал: "Если кто-то где-то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры по наведению порядка".

При этом представитель Кремля обратил внимание на то, что призывы Навального "выходить на улицы" стоило бы проверить на соответствие закону.

"Мы не являемся органом, который может давать оценку этому, но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", – отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что массовых протестов в Кремле не опасаются.

Алексей Навальный был задержан сразу же после прилета в Москву из Берлина, где он проходил лечение. Химкинский суд арестовал его до 15 февраля. В настоящее время оппозиционер находится в СИЗО "Матросская тишина".